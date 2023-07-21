В Славянске начали выдавать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

"Наборы с продуктами первой необходимости получат шесть тысяч семей. Те, кому эта помощь нужна сейчас больше всего. В состав наборов входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – подчеркнули в Фонде.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 253 тыс. продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".