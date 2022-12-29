В следующем году будет еще больше "бавовни" в РФ – Генштаб ВСУ

Так он ответил на вопросы о тенденции увеличения количества взрывов в разных регионах РФ.

"В следующем году будет еще больше "бавовни", – сказал он.

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждено два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.

29 декабря в Энгельсе также были слышны взрывы. В соцсетях утверждали, что работала ПВО.