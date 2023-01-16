В Украине будут судить министра транспорта России за переброску военной техники для вторжения в Украину

Следствие установило, что обвиняемый способствовал перемещению личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли в том числе железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.
В рамках уголовного производства задокументировано перебрасывание российских танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.
В Офисе генпрокурора уточнили, что эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Пост министра транспорта РФ с 202 года занимает Виталий Савельев.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле 2022 года оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
По состоянию на 22 декабря 2022 года российские оккупанты контролировали часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.