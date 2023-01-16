В Украине будут судить министра транспорта России за переброску военной техники для вторжения в Украину

Министра транспорта РФ будут судить в Украине Фото: mintrans.gov.ru

Следствие установило, что обвиняемый способствовал перемещению личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли в том числе железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

В рамках уголовного производства задокументировано перебрасывание российских танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

В Офисе генпрокурора уточнили, что эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Пост министра транспорта РФ с 202 года занимает Виталий Савельев.