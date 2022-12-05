В Украине могут приостановить плановые госпитализации и операции в случае продолжительного блэкаута – Минздрав

"С нашей стороны даны рекомендации: если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные действия, ургентные операции", – сказала она.
Замглавы Минздрава отметила, что часть временно не используемых помещений медучреждений будут в случае длительного блэкаута законсервированы.
Карчевич подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях, крайней ситуации". По ее словам, "блэкаут может длиться и неделю".
По данным Минздрава, больницы в Украине базово обеспечены генераторами, а часть из них – спутниковой связью Starlink.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина объектов украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.