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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине в боях против российской армии погиб австралиец по прозвищу Нинзя

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Австралиец был ранен и позже вернулся на фронт
Австралиец был ранен и позже вернулся на фронт
Скриншот видео: 9news.com.au

В ходе войны России против Украины погиб 40-летний житель австралийского штата Квинсленд Тревор Кьелдал, сообщил 5 ноября австралийский телеканал 9 News.

О смерти жителя Австралии, который "предположительно" воевал в Вооруженных силах Украины, журналисты сообщили со ссылкой на родственников Кьелдала.

Информацию о его гибели подтвердило также министерство иностранных дел и торговли Австралии.

Соболезнования выразил также премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Телеканал отмечает, что Кьелдал стал третьим австралийцем, погибшим в Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале.

The Australian пишет, что Кьелдал жил в столице штата Брисбене и воевал в Украине с прозвищем Нинзя.

Журналисты выяснили, что австралиец получил осколочное ранение в голову и позже вернулся на передовую. Кьелдал говорил, что отправился воевать, потому что "Украина была в беде, ей нужны были люди, чтобы помочь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В августе в Харьковской области погиб 27-летний Джед Уильям Данахай, приехавший из австралийского Квинсленда защищать Украину от российских захватчиков. Он воевал в добровольческом батальоне ВСУ "Карпатська Січ".

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Австралия, война, вторжение, ВСУ, иностранцы, война России против Украины, погибшие, ранение
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