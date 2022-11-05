В Украине в боях против российской армии погиб австралиец по прозвищу Нинзя

Австралиец был ранен и позже вернулся на фронт Скриншот видео: 9news.com.au

О смерти жителя Австралии, который "предположительно" воевал в Вооруженных силах Украины, журналисты сообщили со ссылкой на родственников Кьелдала.

Информацию о его гибели подтвердило также министерство иностранных дел и торговли Австралии.

Соболезнования выразил также премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Телеканал отмечает, что Кьелдал стал третьим австралийцем, погибшим в Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале.

The Australian пишет, что Кьелдал жил в столице штата Брисбене и воевал в Украине с прозвищем Нинзя.

Журналисты выяснили, что австралиец получил осколочное ранение в голову и позже вернулся на передовую. Кьелдал говорил, что отправился воевать, потому что "Украина была в беде, ей нужны были люди, чтобы помочь".

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В августе в Харьковской области погиб 27-летний Джед Уильям Данахай, приехавший из австралийского Квинсленда защищать Украину от российских захватчиков. Он воевал в добровольческом батальоне ВСУ "Карпатська Січ".