В Винницкой области возобновлено теплоснабжение в городе, где больше недели не было отопления

"Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", – добавил он.

После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена. Это было единственное предприятие, которое давало тепло в Ладыжин. С тех пор 18 тыс. человек в Винницкой области оставались без отопления.

В городе была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.