ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Винницкой области возобновлено теплоснабжение в городе, где больше недели не было отопления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Ладыжине удалось вернуть отопление
В Ладыжине удалось вернуть отопление
Фото: EPA

Восстановлено теплоснабжение в Ладыжине Винницкой области, где без отопления оставались 18 тыс. человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram 1 декабря.

"Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", – добавил он.

После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена. Это было единственное предприятие, которое давало тепло в Ладыжин. С тех пор 18 тыс. человек в Винницкой области оставались без отопления.

В городе была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Теги: Винницкая область, отопление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (106355)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (100478)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (99466)
4
Никитюк показала свое авто. Фото (79183)
5
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (70421)
6
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (65065)
7
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление (51613)
8
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (40986)
 
 
 
 