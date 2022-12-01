В Винницкой области возобновлено теплоснабжение в городе, где больше недели не было отопления

"Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", – добавил он.
После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена. Это было единственное предприятие, которое давало тепло в Ладыжин. С тех пор 18 тыс. человек в Винницкой области оставались без отопления.
В городе была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.