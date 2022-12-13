В Запорожской области оккупанты ударили ракетами по селу – ОП

На месте удара остались две большие воронки Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Оккупанты ударили по жилому сектору. Повреждены дома местных жителей", – говорится в сообщении.

На месте обнаружили две большие воронки. Власти предполагают, что оккупанты использовали ракеты С-300.

Судя по опубликованным Тимошенко фотографиям, обстрел повредил памятник на месте братской могилы 32 воинов Советской армии, погибших при освобождении района от немцев во время Второй мировой войны.