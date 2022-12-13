В Запорожской области оккупанты ударили ракетами по селу – ОП

"Оккупанты ударили по жилому сектору. Повреждены дома местных жителей", – говорится в сообщении.
На месте обнаружили две большие воронки. Власти предполагают, что оккупанты использовали ракеты С-300.
Судя по опубликованным Тимошенко фотографиям, обстрел повредил памятник на месте братской могилы 32 воинов Советской армии, погибших при освобождении района от немцев во время Второй мировой войны.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.