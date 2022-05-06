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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером оккупанты нанесли удар двумя ракетами в Одесской области, пострадавших нет – глава ОВА

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По Одесской области нанесли удар
По Одесской области нанесли удар
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером 6 мая российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами в Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко во время видеообращения, опубликованного на его канале в Telegram.

"Под вечер противний осуществил ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет", – сказал он.

Марченко призвал доверять официальным источникам информации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, война России против Украины, ракеты, Максим Марченко
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