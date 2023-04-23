Власти РФ пытаются привлечь добровольцев, чтобы отсрочить любую новую открытую мобилизацию – британская разведка

В разведке отметили, что российское минобороны запустило новую крупную кампанию по набору добровольцев, реклама появилась на российских сайтах, в социальных сетях, на рекламных щитах и на телевидении.

"Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращается к "настоящим мужчинам", а также подчеркивает финансовые выгоды от вступления. Поскольку ее доступ к вербовке заключенных закрыт, частная военная компания "Группа Вагнера" также претендует на получение ограниченного числа российских мужчин боеспособного возраста. Крайне маловероятно, что кампания привлечет заявленную минобороны цель в 400 тыс. добровольцев. Власти почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", – говорится в сообщении.