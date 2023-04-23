Власти РФ пытаются привлечь добровольцев, чтобы отсрочить любую новую открытую мобилизацию – британская разведка

В разведке отметили, что российское минобороны запустило новую крупную кампанию по набору добровольцев, реклама появилась на российских сайтах, в социальных сетях, на рекламных щитах и на телевидении.
"Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращается к "настоящим мужчинам", а также подчеркивает финансовые выгоды от вступления. Поскольку ее доступ к вербовке заключенных закрыт, частная военная компания "Группа Вагнера" также претендует на получение ограниченного числа российских мужчин боеспособного возраста. Крайне маловероятно, что кампания привлечет заявленную минобороны цель в 400 тыс. добровольцев. Власти почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 23, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/S5hmwFoNdq
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 апреля 2023 года, составили около 186 420 военных, 3675 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".