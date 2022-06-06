Внимание к войне в интернете снизилось в 22 раза – Axios

С конца февраля в 22 раза уменьшилось количество интеракций в социальных медиа (к ним обычно относят лайки, комментарии и репосты) о новостях, касающихся Украины, – со 109 млн до 4,8 млн.
Количество самих новостей в зарубежных медиа за этот же период уменьшилось с 520 тыс. новостей в последнюю неделю февраля до 70 тыс. в последний рассмотренный период.
В недавнем интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский отметил, что внимание всего мира имеет решающее значение для Украины, но он опасается, что людям "надоест", и они "захотят чего-то нового". По его словам, по мере того, как внимание ослабевает, ослабевает и давление на мировых лидеров с целью помочь Украине и наказать Россию.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.