Внимание к войне в интернете снизилось в 22 раза – Axios

Число новостей в мировых СМИ за три месяца войны уменьшилось с 520 тыс. до 70 тыс. Фото: ЕРА

С конца февраля в 22 раза уменьшилось количество интеракций в социальных медиа (к ним обычно относят лайки, комментарии и репосты) о новостях, касающихся Украины, – со 109 млн до 4,8 млн.

Количество самих новостей в зарубежных медиа за этот же период уменьшилось с 520 тыс. новостей в последнюю неделю февраля до 70 тыс. в последний рассмотренный период.

Графика: axios.com

В недавнем интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский отметил, что внимание всего мира имеет решающее значение для Украины, но он опасается, что людям "надоест", и они "захотят чего-то нового". По его словам, по мере того, как внимание ослабевает, ослабевает и давление на мировых лидеров с целью помочь Украине и наказать Россию.