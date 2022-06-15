Александр Свищов рассказал, когда во Львове откроется крупнейший в Украине спортивно-развлекательный центр

Александр Свищов: Мы не останавливали работу над проектом даже после российского вторжения Фото: Leoland / Facebook

Leoland, самый большой в Украине спортивно-развлекательный центр, должен был начать работу еще весной. Но после полномасштабного российского вторжения планы пришлось пересмотреть.

"С первого дня мы начали помогать фронту и переселенцам и сейчас это остается одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы используем все имеющиеся возможности и помогаем организационно, финансово, информационно, потому что верим, что каждое такое дело приближает нашу страну к победе", – рассказал Александр Свищов.

В то же время другая важная задача, по его словам, – как можно скорее завершить строительство и оснащение комплекса и открыть свои двери для посетителей.

Фото: Leoland / Facebook

"Мы не останавливали работу над проектом даже после российского вторжения, строительство и реконструкция здания продолжаются, и мы стараемся вовремя выполнять все обязательства перед партнерами, подрядчиками, а также платим налоги в полном объеме. Считаю, что именно так должен действовать каждый ответственный бизнес", – заверил владелец спортивно-развлекательного центра.

По его словам, открытие комплекса состоится уже скоро. Так, в июне начнут работать теннисная школа, футбольный центр для детей "Футбик", а также научно-техническая лаборатория MakerSpace. Осенью предусмотрено открытие фитнес-центра, школы танцев, ивент-холла, парков развлечений для детей, киноресторана и фудкорта. Чтобы пребывание в комплексе было более безопасным, здесь обустроили бомбоубежище.

Также Свищов отмечает, что важная часть социальной ответственности бизнеса во время войны – это сохранение рабочих мест, продолжение выплаты заработной платы и выполнение всех обязательств перед сотрудниками.

Фото: Leoland / Facebook

"Мы сохранили штат, это более 200 человек. Кроме того, в преддверии открытия мы начали создавать новые рабочие места: нанимать на работу тренеров, администраторов, менеджеров. Всего в комплексе будет более 400 рабочих мест", – сообщил бизнесмен.

Также многие сотрудники СРЦ Leoland стали волонтерами, некоторые присоединились к местным ТРО, кто-то отправился защищать Украину на фронте. Владелец компании надеется, что все они вернутся в мирную жизнь уже в этом году.

"Верю, что мы скоро вернем Крым, Донецк и Луганск. До конца года мы должны выбросить захватчиков с нашей территории и начать активно восстанавливать страну. И тогда мы обязательно будем проводить международные спортивные турниры", – резюмировал бизнесмен.