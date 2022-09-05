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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время визита Шмыгаля в Германию в Кельне прошла пророссийская акция против поставок оружия Украине

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Шмыгаль (справа) накануне встретился с Шольцем
Шмыгаль (справа) накануне встретился с Шольцем
Фото: ЕРА

4 сентября в немецком Кельне прошла пророссийская акция против поставок оружия Украине. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Участие в митинге приняли, по разным данным, от 400 до 800 человек. При этом заявленное число участников до начала мероприятия составляло 1000–2000.

Помимо прекращения помощи Украине, они требовали снять санкции с РФ и ввести в эксплуатацию трубопровод "Северный поток – 2".

Сторонники России, среди которых были представители российской диаспоры, также оправдывали действия страны-агрессора против Украины.

Пророссийский пикет в Кельне прошел во время визита в Германию премьер-министра Дениса Шмыгаля. В этот день он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, собеседники, в частности, обсудили поставки в Украину танков Leopard 2. Встречу с главой Кабмина Украины в Берлине также провел и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По данным "ВВС News Україна", свою акцию вчера провела также и украинская община. Ее участники осудили российскую агрессию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пророссийский митинг с требованиями нормализовать отношения с РФ 3 сентября прошел в Праге.

В Министерстве иностранных дел Украины считают недопустимым проведение "подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщило, что Германия сократила военную поддержку Украины.

22 августа министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет ослабление бундесвера. 

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, митинг, Кельн, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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