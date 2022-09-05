Во время визита Шмыгаля в Германию в Кельне прошла пророссийская акция против поставок оружия Украине

Участие в митинге приняли, по разным данным, от 400 до 800 человек. При этом заявленное число участников до начала мероприятия составляло 1000–2000.

Помимо прекращения помощи Украине, они требовали снять санкции с РФ и ввести в эксплуатацию трубопровод "Северный поток – 2".

Сторонники России, среди которых были представители российской диаспоры, также оправдывали действия страны-агрессора против Украины.

Пророссийский пикет в Кельне прошел во время визита в Германию премьер-министра Дениса Шмыгаля. В этот день он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, собеседники, в частности, обсудили поставки в Украину танков Leopard 2. Встречу с главой Кабмина Украины в Берлине также провел и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По данным "ВВС News Україна", свою акцию вчера провела также и украинская община. Ее участники осудили российскую агрессию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пророссийский митинг с требованиями нормализовать отношения с РФ 3 сентября прошел в Праге.

В Министерстве иностранных дел Украины считают недопустимым проведение "подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы".