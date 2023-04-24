Военкоматы оккупантов собирают данные о детях от 14 лет для будущих призывов – Федоров

По его словам, оккупанты собирают данные из всех доступных реестров. В частности, они заявляют, что составили реестры избирателей, в которые входят и дети в возрасте от 14 лет.
"То есть их также передают в реестр "военкомата", чтобы начинать учет военнообязанных. Я себе слабо представляю, как наши жители будут мобилизованы, потому что они не будут воевать против Украины. Но с другой стороны, враг проводит верификацию мобилизационного потенциала", – сказал Федоров.
В Telegram он добавил, что дети в оккупации находятся под особой угрозой.
"Оккупанты зомбируют с детства, чтобы вырастить рабов и будущее пушечное мясо", – написал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
В настоящее время под оккупацией остаются части Запорожской, Херсонской и Николаевской, а также Донецкой и Луганской областей и Крыма (с 2014 года).