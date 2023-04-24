Военкоматы оккупантов собирают данные о детях от 14 лет для будущих призывов – Федоров

По его словам, оккупанты собирают данные из всех доступных реестров. В частности, они заявляют, что составили реестры избирателей, в которые входят и дети в возрасте от 14 лет.

"То есть их также передают в реестр "военкомата", чтобы начинать учет военнообязанных. Я себе слабо представляю, как наши жители будут мобилизованы, потому что они не будут воевать против Украины. Но с другой стороны, враг проводит верификацию мобилизационного потенциала", – сказал Федоров.

В Telegram он добавил, что дети в оккупации находятся под особой угрозой.

"Оккупанты зомбируют с детства, чтобы вырастить рабов и будущее пушечное мясо", – написал он.