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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Украинская армия сейчас – одна из лучших армий мира

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Свитан: Сейчас, конечно, мы превосходим российскую армию. Российская армия деградировала
Свитан: Сейчас, конечно, мы превосходим российскую армию. Российская армия деградировала
Фото: ostro.org

Украинская армия сейчас на голову выше российской, проблема только в количестве людей, считает военный эксперт Роман Свитан. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос о том, каково сегодняшнее состояние украинской армии, в сравнении с российской, он ответил, что у Украины "есть одна маленькая проблема, но она может быть большой": человеческий ресурс у РФ бесконечен, а у Украины – нет. По его словам, уйти от этой проблемы можно, только ускорив деоккупацию. 

"Во всем остальном украинская армия сейчас на голову выше российской. Мы восемь лет тренировались, мы восемь лет воевали, восемь лет восстанавливали практически с нуля армию, так как к 2014 году она была полностью разрушена", – сказал Свитан.

По его мнению, украинских военных, во-первых, закалил противник, так как вместо полигонов у них был реальный фронт, а во-вторых, помогли приезжавшие в Украину хорошие инструкторы. Свитан рассказал, что только он сам контактировал с канадскими, польскими, шведскими инструкторами.

"Поэтому можно сказать, что сейчас украинская армия – реально это уже одна из лучших армий мира. Она вобрала в себя самое интересное... Это когда нация или человек вбирает в себя много крови – и становится здоровее по разным показателям, так и армия наша, вобрав в себя очень много нового от других армий через инструкторов... Мы вобрали себе все, что можно, – оставили то, что нам нужно в данный момент. И сейчас, конечно, мы превосходим российскую армию", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, российская армия деградировала, и ни начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ни другие российские военачальники не смогли ее сделать "не то что наступательной – даже оборонительной".

"Я знаю очень хорошо советскую армию, сам оттуда еще с 81-го года. Сапоги надел в 17 лет – после школы сразу, – в летное училище поступил в 17. И знал советскую армию, знал начало украинской армии, знаю, какая сейчас у нас армия, вижу российскую армию. У них полная деградация", – сказал Свитан. 

Но, отметил эксперт, единственное, что есть у РФ, – человеческий ресурс, и именно на него они сейчас будут делать ставку. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявили в ноябре в Пентагоне. По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 2 февраля 2023 года, с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 129 тыс. российских оккупантов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил Associated Press в 2022 году, перед российским вторжением, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что мобилизационный ресурс РФ – 25 млн человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: армия, военные, армия РФ, украинский военный, военные инструкторы, война России против Украины, российские военные, Роман Свитан
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