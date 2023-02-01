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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко: Россия пытается сейчас получить какие-то результаты в первую очередь на Донбассе. И они будут ложить людей десятками тысяч

 
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Гончаренко: Я абсолютно убежден в нашей победе
Гончаренко: Я абсолютно убежден в нашей победе
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

В войне против Украины российская армия еще может пойти в наступление. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Я абсолютно убежден в нашей победе. [...] Нужно понимать объективно, что Россия способна еще и на наступление, и на атаку, и много-много еще способна причинить боли и горя. Что касается наступления. Объективно говоря, оно уже идет. И мы это видим: Бахмут, Соледар, Угледар, запорожское направление. Они уже перешли в наступление по целому ряду участков фронта. И я думаю, что они, конечно, все постараются сделать, чтобы сейчас добиться каких-то результатов", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Нардеп считает, что россияне торопятся потому, что "видят решения, которые принимает мир по предоставлению Украине оружия".

"Это оружие не придет одномоментно. Мы очень рады, и это суперновость: про то, что мы получим [американские танки] Abrams. Но если мы их получим к концу года, как об этом сегодня идет речь... [...] К концу года, этот год – это вечность. И конец года – для нас это очень-очень далекая перспектива. Но в любом случае Россия видит, что темпы предоставления оружия Украине усиливаются, наконец-то эти искусственные барьеры хотя бы частично сняты. Танки, пошел разговор о дальнобойных ракетах, пошел разговор об истребителях. А значит, через какое-то время это будет", – отметил Гончаренко.

По его словам, в связи с этим "Россия пытается сейчас достичь каких-то целей, получить какие-то результаты, в первую очередь на Донбассе".

"Они будут ложить людей десятками тысяч: они об этом совершенно не думают, это их вообще не беспокоит. Поэтому абсолютно без шапкозакидательства надо понимать, что, я думаю, вся первая половина 2023 года будет чрезвычайно сложной. И к этому просто нужно быть морально готовыми", – заявил Гончаренко.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, оружие, армия, война, Донбасс, танки, Алексей Гончаренко, оборона, Соледар, Алеся Бацман, истребители, война России против Украины, Бахмут, нардеп, контрнаступление, Abrams
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