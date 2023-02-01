Гончаренко: Россия пытается сейчас получить какие-то результаты в первую очередь на Донбассе. И они будут ложить людей десятками тысяч

"Я абсолютно убежден в нашей победе. [...] Нужно понимать объективно, что Россия способна еще и на наступление, и на атаку, и много-много еще способна причинить боли и горя. Что касается наступления. Объективно говоря, оно уже идет. И мы это видим: Бахмут, Соледар, Угледар, запорожское направление. Они уже перешли в наступление по целому ряду участков фронта. И я думаю, что они, конечно, все постараются сделать, чтобы сейчас добиться каких-то результатов", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Нардеп считает, что россияне торопятся потому, что "видят решения, которые принимает мир по предоставлению Украине оружия".

"Это оружие не придет одномоментно. Мы очень рады, и это суперновость: про то, что мы получим [американские танки] Abrams. Но если мы их получим к концу года, как об этом сегодня идет речь... [...] К концу года, этот год – это вечность. И конец года – для нас это очень-очень далекая перспектива. Но в любом случае Россия видит, что темпы предоставления оружия Украине усиливаются, наконец-то эти искусственные барьеры хотя бы частично сняты. Танки, пошел разговор о дальнобойных ракетах, пошел разговор об истребителях. А значит, через какое-то время это будет", – отметил Гончаренко.

По его словам, в связи с этим "Россия пытается сейчас достичь каких-то целей, получить какие-то результаты, в первую очередь на Донбассе".

"Они будут ложить людей десятками тысяч: они об этом совершенно не думают, это их вообще не беспокоит. Поэтому абсолютно без шапкозакидательства надо понимать, что, я думаю, вся первая половина 2023 года будет чрезвычайно сложной. И к этому просто нужно быть морально готовыми", – заявил Гончаренко.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube