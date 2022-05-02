Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Россия как государство больше не может существовать и должна быть лишена всяческого оружия

"Была одна ужасная история, после которой я двое суток не мог уснуть. Я привез гуманитарку. Русские не разрешали людям выходить из дворов, поэтому я ходил по улице, и где на заборах видел белые тряпки, понимал, что там кто-то есть и просто перебрасывал через забор пакет с едой. Пакеты были на заднем сидении и в багажнике. Я сразу брал несколько и разносил их. Вернулся, сел в машину, тронулся с места и понял, что не один в салоне. Обернулся и увидел вжавшееся в пол маленькое тело и замученные глаза девочки, полные слез: "Спасите меня, пожалуйста", – сообщил волонтер.

По его словам, девушка рассказала, что российские военные держали ее в подвале десять дней.

"Русские у нее на глазах убили маму. Не просто убили, а так подстрелили, что мама два дня истекала кровью. И все это время на глазах умирающей женщины подонки насиловали ее 15-летнюю дочь. Это были не чеченцы, а русские. 20-летние пацаны. И они говорили, что так будут поступать со всеми украинскими женщинами, чтобы они больше никогда не рожали украинских детей. Девочка периодически теряла сознание. Они обливали холодной водой и продолжали ее насиловать", – отметил Гудаускас.

Когда российские солдаты сильно напились девочка смогла сбежать, сказал волонтер, и сейчас она на реабилитации в Европе.

"Эта история убила во мне человечное отношение к русским. До этого я думал, что не все они одинаковые, есть какие-то нормальные. Но итог этой войны для меня однозначен: нормальных русских просто нет. Мое мнение такое: Россия как государство больше не должна существовать. 22 республики, которые находятся в полной тьме, должны получить свободу развития своей нации, языков, культуры. Россия должна быть лишена всяческого оружия. То, что я увидел собственными глазами, не оставляет ни одного аргумента в пользу иного сценария", – заявил Гудаускас.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью