ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Россия как государство больше не может существовать и должна быть лишена всяческого оружия

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Гудаускас: Раньше я думал не все русские одинаковые, есть какие-то нормальные
Гудаускас: Раньше я думал не все русские одинаковые, есть какие-то нормальные
Фото: Константин Кястутисович / Facebook

Итог этой войны однозначен – нормальных русских просто нет, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" журналист и правозащитник Константин Гудаускас, который во время оккупации Киевской области доставлял гуманитарную помощь и вывозил жителей Ворзеля.

"Была одна ужасная история, после которой я двое суток не мог уснуть. Я привез гуманитарку.  Русские не разрешали людям выходить из дворов, поэтому я ходил по улице, и где на заборах видел белые тряпки, понимал, что там кто-то есть и просто перебрасывал через забор пакет с едой. Пакеты были на заднем сидении и в багажнике. Я сразу брал несколько и разносил их. Вернулся, сел в машину, тронулся с места и понял, что не один в салоне. Обернулся и увидел вжавшееся в пол маленькое тело и замученные глаза девочки, полные слез: "Спасите меня, пожалуйста", – сообщил волонтер.

По его словам, девушка рассказала, что российские военные держали ее в подвале десять дней.

"Русские у нее на глазах убили маму. Не просто убили, а так подстрелили, что мама два дня истекала кровью. И все это время на глазах умирающей женщины подонки насиловали ее 15-летнюю дочь. Это были не чеченцы, а русские. 20-летние пацаны. И они говорили, что так будут поступать со всеми украинскими женщинами, чтобы они больше никогда не рожали украинских детей. Девочка периодически теряла сознание. Они обливали холодной водой и продолжали ее насиловать", – отметил Гудаускас.

Когда российские солдаты сильно напились девочка смогла сбежать, сказал волонтер, и сейчас она на реабилитации в Европе.

"Эта история убила во мне человечное отношение к русским. До этого я думал, что не все они одинаковые, есть какие-то нормальные. Но итог этой войны для меня однозначен: нормальных русских просто нет. Мое мнение такое: Россия как государство больше не должна существовать. 22 республики, которые находятся в полной тьме, должны получить свободу развития своей нации, языков, культуры. Россия должна быть лишена всяческого оружия. То, что я увидел собственными глазами, не оставляет ни одного аргумента в пользу иного сценария", – заявил Гудаускас.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью

Контекст:

Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года там проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

28 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили 10 российских военных, которые причастны к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области. Это бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России.

Всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей, обнаружены восемь мест массового захоронения убитых оккупантами людей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, правозащитники, военные, оккупация, волонтер, волонтеры, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские военные, Ворзель
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