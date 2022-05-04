Волонтер, спасший сотни семей: Орки из табельного оружия убили ученого. Тело долго лежало на улице, собаки объели лицо – страшная картина

"15 марта я увидел, как убили ученого. Была вторая половина дня. Напротив его дома россияне сделали штаб. Прямо на боевой машине десанта (БМД) въехали во двор, сломали ворота. Он выбежал на улицу и кричал: "Хлопцы, что ж вы делаете?" Тот, кто сидел на БМД, выстрелил в него из пистолета. Из табельного оружия, не из автомата. Выстрелил в абсолютно безоружного человека. Его тело долго лежало на улице. Местный священник из Кичеевской церкви забрал его и похоронил. К тому времени уже собаки объели лицо – страшная была картина", – поделился волонтер.

Он отметил, что не раз видел, как солдаты РФ стреляли по людям.

"Много раз я видел, как просто так убивали шедших по улице людей. Я не знаю, было ли это развлечение. В первое время горожане пытались ходить по улицам, обвешивались белыми тряпками, – так в еврейских гетто вешали звезды. А потом перестали выходить со дворов, потому что убивали всех. Возле блокпостов было особенно много тел. Они расстреливали всех, кто пытался уйти из Ворзеля", – подчеркнул Гудаускас.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью