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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Волонтер, спасший сотни семей: Орки из табельного оружия убили ученого. Тело долго лежало на улице, собаки объели лицо – страшная картина

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Гудаускас: Военный РФ выстрелил в абсолютно безоружного человека
Гудаускас: Военный РФ выстрелил в абсолютно безоружного человека
Фото: Константин Кястутисович / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" журналист и правозащитник Константин Гудаускас, который до вторжения россиян жил в Буче, а во время оккупации Киевской области доставлял гуманитарную помощь и вывозил жителей Ворзеля, рассказал, что много раз видел, как военные РФ расстреливали мирных жителей.

"15 марта я увидел, как убили ученого. Была вторая половина дня. Напротив его дома россияне сделали штаб. Прямо на боевой машине десанта (БМД) въехали во двор, сломали ворота. Он выбежал на улицу и кричал: "Хлопцы, что ж вы делаете?" Тот, кто сидел на БМД, выстрелил в него из пистолета. Из табельного оружия, не из автомата. Выстрелил в абсолютно безоружного человека. Его тело долго лежало на улице. Местный священник из Кичеевской церкви забрал его и похоронил. К тому времени уже собаки объели лицо – страшная была картина", – поделился волонтер.

Он отметил, что не раз видел, как солдаты РФ стреляли по людям. 

"Много раз я видел, как просто так убивали шедших по улице людей. Я не знаю, было ли это развлечение. В первое время горожане пытались ходить по улицам, обвешивались белыми тряпками, – так в еврейских гетто вешали звезды. А потом перестали выходить со дворов, потому что убивали всех. Возле блокпостов было особенно много тел. Они расстреливали всех, кто пытался уйти из Ворзеля", – подчеркнул Гудаускас. 

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Всего в регионе найдены 1202 тела убитых мирных жителей, обнаружены восемь мест массового захоронения убитых оккупантами людей.

Теги: Россия, война, правозащитники, военные, оккупация, вторжение, волонтеры, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Константин Гудаускас
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