Волонтер, спасший сотни семей: Пожилая женщина провела в подвале с мертвецами всю оккупацию. Русские бросали туда дымовые шашки, потому что она – украинка

"Одна из моих последних эвакуаций – пожилая женщина. На старости лет она с мужем переехала в Ворзель из Львова, потому что там хороший климат для сердца мужа. Только за то, что они говорили по-украински, их привели в подвал. Там лежали убитые люди. Мужа этой женщины тоже убили, а она провела в подвале с мертвецами практически всю оккупацию. Русские закидывали туда дымовые шашки, просто потому, что она – украинка. Она ослепла за это время", – сообщил волонтер.

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