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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Волонтер, спасший сотни семей: Пожилая женщина провела в подвале с мертвецами всю оккупацию. Русские бросали туда дымовые шашки, потому что она – украинка

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Гудаускас: Мужа этой женщины тоже убили
Гудаускас: Мужа этой женщины тоже убили
Фото: Константин Кястутисович / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" журналист и казахский правозащитник Константин Гудаускас, который до вторжения россиян жил в Буче, а во время оккупации Киевской области доставлял гуманитарную помощь и вывозил жителей Ворзеля, рассказал о преступлениях военных РФ.

"Одна из моих последних эвакуаций – пожилая женщина. На старости лет она с мужем переехала в Ворзель из Львова, потому что там хороший климат для сердца мужа. Только за то, что они говорили по-украински, их привели в подвал. Там лежали убитые люди. Мужа этой женщины тоже убили, а она провела в подвале с мертвецами практически всю оккупацию. Русские закидывали туда дымовые шашки, просто потому, что она – украинка. Она ослепла за это время", – сообщил волонтер.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Всего в регионе найдены 1202 тела убитых мирных жителей, обнаружены восемь мест массового захоронения убитых оккупантами людей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, правозащитники, военные, вторжение, волонтеры, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские, Ворзель, Константин Гудаускас
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