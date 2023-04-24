Волонтеры из Литвы купили для ВСУ партию противовоздушных радаров в Израиле

По данным волонтеров, вся партия радаров уже прибыла в Литву. Три из них находятся на пути в Украину, остальные готовятся к транспортировке.

Средства ПВО для украинской армии закуплены на деньги благотворителей.

"Благодаря активности нашего гражданского общества с помощью Украины Литве уже удалось заслужить исключительное имя в международных водах оборонной промышленности, где работают гораздо более серьезные игроки. Поэтому в некоторых случаях простое упоминание о Литве и Украине заставляет определенные "колесики" вращаться быстрее", – сказал один из лидеров Blue/Yellow Йонас Охман.

В заявлении отмечается, что группа военнослужащих ВСУ в середине марта уже прошла обучение для работы с радарами.

"Мілітарний" сообщает, что речь идет о радиолокационных системах RADA ieMHR, предназначенных для обнаружения воздушных объектов. Они должны укрепить украинские системы ПВО в противодействии воздушным атакам России.

Техника такого класса способна обнаруживать даже небольшие цели в зоне сканирования и предоставлять оператору комплекса информацию о положении и высоте вражеских воздушных объектов.