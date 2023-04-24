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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтеры из Литвы купили для ВСУ партию противовоздушных радаров в Израиле

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RADA ieMHR способны обнаруживать даже небольшие цели в зоне сканирования
RADA ieMHR способны обнаруживать даже небольшие цели в зоне сканирования
Фото: Blue / Yellow for Ukraine / Facebook

Литовская волонтерская организация Blue/Yellow приобрела для Вооруженных сил Украины 16 радаров. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 24 апреля в Facebook.

По данным волонтеров, вся партия радаров уже прибыла в Литву. Три из них находятся на пути в Украину, остальные готовятся к транспортировке.

Средства ПВО для украинской армии закуплены на деньги благотворителей.

"Благодаря активности нашего гражданского общества с помощью Украины Литве уже удалось заслужить исключительное имя в международных водах оборонной промышленности, где работают гораздо более серьезные игроки. Поэтому в некоторых случаях простое упоминание о Литве и Украине заставляет определенные "колесики" вращаться быстрее", – сказал один из лидеров Blue/Yellow Йонас Охман.

В заявлении отмечается, что группа военнослужащих ВСУ в середине марта уже прошла обучение для работы с радарами. 

"Мілітарний" сообщает, что речь идет о радиолокационных системах RADA ieMHR, предназначенных для обнаружения воздушных объектов. Они должны укрепить украинские системы ПВО в противодействии воздушным атакам России.

Техника такого класса способна обнаруживать даже небольшие цели в зоне сканирования и предоставлять оператору комплекса информацию о положении и высоте вражеских воздушных объектов. 

https://www.facebook.com/blueyellowforukraine/posts/pfbid0oSv6Dx4BESgcnnAvkgxuSwRKr3syy5ccacnVEqjxngKLsLR8nLqf59UNcnhv1m43l

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. 

Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.

Литва предоставила Украине помощи уже на €454 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас 18 апреля во время выступления в Сейме.

Теги: Литва, военная техника, ПВО, военная помощь, волонтеры, война России против Украины
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