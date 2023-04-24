Волонтеры из Литвы купили для ВСУ партию противовоздушных радаров в Израиле

По данным волонтеров, вся партия радаров уже прибыла в Литву. Три из них находятся на пути в Украину, остальные готовятся к транспортировке.
Средства ПВО для украинской армии закуплены на деньги благотворителей.
"Благодаря активности нашего гражданского общества с помощью Украины Литве уже удалось заслужить исключительное имя в международных водах оборонной промышленности, где работают гораздо более серьезные игроки. Поэтому в некоторых случаях простое упоминание о Литве и Украине заставляет определенные "колесики" вращаться быстрее", – сказал один из лидеров Blue/Yellow Йонас Охман.
В заявлении отмечается, что группа военнослужащих ВСУ в середине марта уже прошла обучение для работы с радарами.
"Мілітарний" сообщает, что речь идет о радиолокационных системах RADA ieMHR, предназначенных для обнаружения воздушных объектов. Они должны укрепить украинские системы ПВО в противодействии воздушным атакам России.
Техника такого класса способна обнаруживать даже небольшие цели в зоне сканирования и предоставлять оператору комплекса информацию о положении и высоте вражеских воздушных объектов.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны.
Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.
Литва предоставила Украине помощи уже на €454 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас 18 апреля во время выступления в Сейме.