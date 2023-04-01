Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Когда началась полномасштабная война, я с семьей катался на лыжах в Альпах. Сел в поезд и уехал в Украину

По его словам, у него была инсайдерская информация о возможности скорого вторжения, но он хотел верить, что "обойдется".
"Знаете, вы ложитесь спать и надеетесь, что это не завтра будет: это, может, когда-то еще, но не завтра. Может, еще что-нибудь произойдет. Ну какая-то надежда, очень слабая, была. Но я ясно понимал, что я буду делать. И был готов к этому", – поделился бизнесмен.
Отвечая на вопрос, где и как его застало начало войны, он рассказал, что отдыхал на горнолыжном курорте.
"Мне позвонил товарищ. Я специально не выключил звонок. Я всегда выключаю звонок на ночь. И он мне позвонил и сказал, что началось. И все. Я был в австрийских Альпах, мы с семьей катались на лыжах. У детей были каникулы", – рассказал Кожемяко.
Бизнесмен принял решение вернуться в Украину, оставив за границей семью. Он отметил, что по дороге в Харьков встретил друзей, в том числе знаменитого украинского теннисиста Сергея Стаховского, которые также добровольно сделали выбор защищать Украину.
"Довезли меня до границы. Там была ужасная очередь, я помню. Это уже второй день. Ну, самолетов уже не было, вы понимаете. На вход очереди не было, а на выход – где-то километров 30. И невозможно было подъехать туда, чтобы меня забрать. Мне пришлось несколько часов добираться сквозь ту очередь. Затем переночевал во Львове – и на следующий день двинулись. Дождался еще пару подтянувшихся друзей. Сергей Стаховский подтянулся. Мы дружим давно. И еще там пара ребят. Мы сели в автомобиль – и погнали", – описал он путь домой.
Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью
Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").
В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины.
После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области. Батальон вошел в "Гвардию наступления" в составе Нацгвардии.
С состоянием $100 млн занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes.