Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Когда началась полномасштабная война, я с семьей катался на лыжах в Альпах. Сел в поезд и уехал в Украину

По его словам, у него была инсайдерская информация о возможности скорого вторжения, но он хотел верить, что "обойдется".

"Знаете, вы ложитесь спать и надеетесь, что это не завтра будет: это, может, когда-то еще, но не завтра. Может, еще что-нибудь произойдет. Ну какая-то надежда, очень слабая, была. Но я ясно понимал, что я буду делать. И был готов к этому", – поделился бизнесмен.

Отвечая на вопрос, где и как его застало начало войны, он рассказал, что отдыхал на горнолыжном курорте.

"Мне позвонил товарищ. Я специально не выключил звонок. Я всегда выключаю звонок на ночь. И он мне позвонил и сказал, что началось. И все. Я был в австрийских Альпах, мы с семьей катались на лыжах. У детей были каникулы", – рассказал Кожемяко.

Бизнесмен принял решение вернуться в Украину, оставив за границей семью. Он отметил, что по дороге в Харьков встретил друзей, в том числе знаменитого украинского теннисиста Сергея Стаховского, которые также добровольно сделали выбор защищать Украину.

"Довезли меня до границы. Там была ужасная очередь, я помню. Это уже второй день. Ну, самолетов уже не было, вы понимаете. На вход очереди не было, а на выход – где-то километров 30. И невозможно было подъехать туда, чтобы меня забрать. Мне пришлось несколько часов добираться сквозь ту очередь. Затем переночевал во Львове – и на следующий день двинулись. Дождался еще пару подтянувшихся друзей. Сергей Стаховский подтянулся. Мы дружим давно. И еще там пара ребят. Мы сели в автомобиль – и погнали", – описал он путь домой.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

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