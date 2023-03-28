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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Трагизм и ужас войны в том, что ценность человеческой жизни там очень низка

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Кожемяко: Если слишком эмоционально все воспринимать, можно просто сойти с ума
Кожемяко: Если слишком эмоционально все воспринимать, можно просто сойти с ума
Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

Украинский бизнесмен, мультимиллионер Всеволод Кожемяко, который после полномасштабного вторжения российских войск в Украину создал и возглавил добровольческий батальон "Хартия", в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как переживает гибель других военных на фронте.

Он рассказал, что своими глазами видел много погибших.

"Но понимаете, в чем трагизм вообще и ужас войны? Что на войне ценность человеческой жизни очень низка. И когда вы видите погибшего человека, если вы его не знали, то "ну, погибший человек – и погибший человек". Посмотрел – и пошел дальше. Жалко. Конечно, жалко. Где-то пожалел, какими-то проклятиями посыпал, там, на москалей – пошел и дальше делаешь свою работу. Потому что убиваться невозможно. Особенно когда за тобой стоит коллектив", – сказал он.

По словам Кожемяко, гибель товарищей влияет на сознание людей, их нужно ободрять и показывать своим примером, что раскисать нельзя.

"А потом, когда ты один, наедине, тогда уже можно себе позволить какие-то эмоции. Но часто такое делать нельзя. Понимаете, похорон ведь нет на фронте. Если человек погиб – забрали тело. А хоронят родные. Они уже плачут. Оплакивают уже дома. А здесь надо дальше, дальше, дальше. И нужно выжить. Если слишком эмоционально все воспринимать, можно просто сойти с ума. Поэтому – да, такова ситуация. Поэтому погребений никто не любит из военных на самом деле", – сказал он.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").

В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины.

После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской областиБатальон вошел в "Гвардию наступления" в составе Нацгвардии.

С состоянием $100 млн занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: военные, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Всеволод Кожемяко
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