Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Трагизм и ужас войны в том, что ценность человеческой жизни там очень низка

Кожемяко: Если слишком эмоционально все воспринимать, можно просто сойти с ума Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

Он рассказал, что своими глазами видел много погибших.

"Но понимаете, в чем трагизм вообще и ужас войны? Что на войне ценность человеческой жизни очень низка. И когда вы видите погибшего человека, если вы его не знали, то "ну, погибший человек – и погибший человек". Посмотрел – и пошел дальше. Жалко. Конечно, жалко. Где-то пожалел, какими-то проклятиями посыпал, там, на москалей – пошел и дальше делаешь свою работу. Потому что убиваться невозможно. Особенно когда за тобой стоит коллектив", – сказал он.

По словам Кожемяко, гибель товарищей влияет на сознание людей, их нужно ободрять и показывать своим примером, что раскисать нельзя.

"А потом, когда ты один, наедине, тогда уже можно себе позволить какие-то эмоции. Но часто такое делать нельзя. Понимаете, похорон ведь нет на фронте. Если человек погиб – забрали тело. А хоронят родные. Они уже плачут. Оплакивают уже дома. А здесь надо дальше, дальше, дальше. И нужно выжить. Если слишком эмоционально все воспринимать, можно просто сойти с ума. Поэтому – да, такова ситуация. Поэтому погребений никто не любит из военных на самом деле", – сказал он.

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