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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг растерян, личный состав деморализован". В ВСУ рассказали о главных успехах украинских военных на юге

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Украинские военные за два дня уничтожили около 10 артиллерийских установок оккупантов на юге, сказала Гуменюк
Украинские военные за два дня уничтожили около 10 артиллерийских установок оккупантов на юге, сказала Гуменюк
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска подтягивают дополнительные резервы на юге Украины, но процесс происходит очень вяло. Об этом 11 июля на брифинге в медиацентре "Украина" рассказала начальник пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" Украины Наталья Гуменюк, "Укринформ" вел трансляцию.

"Активность по стягиванию техники и подтягиванию вражеских резервов происходит, но очень вяло. Мы понимаем, что им нужно на это время, им нужен этот ресурс, и они их выискивают на каких-то своих ресурсах и резервах. Она понемногу наблюдается, но на фоне общей растерянности врага и деморализации личного состава. Поэтому мы не ослабляем внимание к этому", – сказала она.

Украинские военные считают, что оккупанты будут искать способы удержать "хотя бы те позиции, которые имеют сейчас", добавила Гуменюк.

По словам начальницы пресс-центра, главные достижения украинских военных на юге сейчас – это поражения командных пунктов и логистических центров – складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Это достаточно существенно, потому что мы поражаем единицы, которые несут большую угрозу для обстрела населенных пунктов, это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня. Таких установок уничтожено около десятка за эти два выходных дня", – сообщила Гуменюк.

Она также рассказала, что жителям временно оккупированных территорий юга Украины нужно эвакуироваться.

"Это обычный, адекватный и заботливый призыв местной власти. Эвакуироваться, если это возможно, – это лучшее, что может сделать мирное население. Потому что вести боевые действия по зачистке от оккупантов очень сложно, понимая, что есть мирное население, которое может быть использовано как живой щит", – сказала Гуменюк, отметив, что выезд с оккупированной территории Херсонской области россияне заблокировали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией. За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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