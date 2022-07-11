"Враг растерян, личный состав деморализован". В ВСУ рассказали о главных успехах украинских военных на юге

"Активность по стягиванию техники и подтягиванию вражеских резервов происходит, но очень вяло. Мы понимаем, что им нужно на это время, им нужен этот ресурс, и они их выискивают на каких-то своих ресурсах и резервах. Она понемногу наблюдается, но на фоне общей растерянности врага и деморализации личного состава. Поэтому мы не ослабляем внимание к этому", – сказала она.
Украинские военные считают, что оккупанты будут искать способы удержать "хотя бы те позиции, которые имеют сейчас", добавила Гуменюк.
По словам начальницы пресс-центра, главные достижения украинских военных на юге сейчас – это поражения командных пунктов и логистических центров – складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
"Это достаточно существенно, потому что мы поражаем единицы, которые несут большую угрозу для обстрела населенных пунктов, это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня. Таких установок уничтожено около десятка за эти два выходных дня", – сообщила Гуменюк.
Она также рассказала, что жителям временно оккупированных территорий юга Украины нужно эвакуироваться.
"Это обычный, адекватный и заботливый призыв местной власти. Эвакуироваться, если это возможно, – это лучшее, что может сделать мирное население. Потому что вести боевые действия по зачистке от оккупантов очень сложно, понимая, что есть мирное население, которое может быть использовано как живой щит", – сказала Гуменюк, отметив, что выезд с оккупированной территории Херсонской области россияне заблокировали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией. За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.