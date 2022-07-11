"Враг растерян, личный состав деморализован". В ВСУ рассказали о главных успехах украинских военных на юге

Украинские военные за два дня уничтожили около 10 артиллерийских установок оккупантов на юге, сказала Гуменюк Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook (архив)

"Активность по стягиванию техники и подтягиванию вражеских резервов происходит, но очень вяло. Мы понимаем, что им нужно на это время, им нужен этот ресурс, и они их выискивают на каких-то своих ресурсах и резервах. Она понемногу наблюдается, но на фоне общей растерянности врага и деморализации личного состава. Поэтому мы не ослабляем внимание к этому", – сказала она.

Украинские военные считают, что оккупанты будут искать способы удержать "хотя бы те позиции, которые имеют сейчас", добавила Гуменюк.

По словам начальницы пресс-центра, главные достижения украинских военных на юге сейчас – это поражения командных пунктов и логистических центров – складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Это достаточно существенно, потому что мы поражаем единицы, которые несут большую угрозу для обстрела населенных пунктов, это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня. Таких установок уничтожено около десятка за эти два выходных дня", – сообщила Гуменюк.

Она также рассказала, что жителям временно оккупированных территорий юга Украины нужно эвакуироваться.

"Это обычный, адекватный и заботливый призыв местной власти. Эвакуироваться, если это возможно, – это лучшее, что может сделать мирное население. Потому что вести боевые действия по зачистке от оккупантов очень сложно, понимая, что есть мирное население, которое может быть использовано как живой щит", – сказала Гуменюк, отметив, что выезд с оккупированной территории Херсонской области россияне заблокировали.

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