ВСУ отбили 57 атак россиян на четырех направлениях – Генштаб

"В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка [Луганской области], Бахмут, Авдеевка, Марьинка [все – Донецкой области] и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям за прошедшие сутки подразделениями сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.
На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области.
На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степовое, Первомайское и Марьинка, успеха не имел.
На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.