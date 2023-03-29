ВСУ отбили 57 атак россиян на четырех направлениях – Генштаб

Украинские силы защищаются на четырех направлениях на Донбассе Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка [Луганской области], Бахмут, Авдеевка, Марьинка [все – Донецкой области] и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям за прошедшие сутки подразделениями сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.

На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степовое, Первомайское и Марьинка, успеха не имел.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.