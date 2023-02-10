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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрывотехники обезвредили ракету, упавшую во Львовской области, движение по трассе возобновили. Фото

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Ракета упала во двор жилого дома, но не разорвалась
Ракета упала во двор жилого дома, но не разорвалась
Фото: ТРК Перший Західний / Telegram

Взрывотехники обезвредили российский снаряд, упавший в селе Кизлов Золочевского района Львовской области, движение по трассе Киев – Чоп возобновили. Об этом сообщил телеканал "Перший Західний" и опубликовал фото с места происшествия.

"Ракета попала во двор жилого дома и разрушила забор. К счастью, в доме никого не было. Дом уцелел", – говорится в сообщении. 

На месте работают представители "Львовоблэнерго" – вражеская ракета оборвала линию электропередачи.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, над Львовской областью сегодня силы ПВО сбили девять российских ракет. Кроме того, одна ракета попала в объект критической инфраструктуры, одна упала возле санатория, а еще одна – рядом с автобусной остановкой в Золочевском районе Львовской области, причем не разорвалась. Автомобильное движение в этом месте временно перекрывали. 

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.

Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Во время массированной атаки 10 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Теги: электричество, Львовская область, война России против Украины, ракеты, дороги, Львовоблэнерго
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