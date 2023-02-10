Взрывотехники обезвредили ракету, упавшую во Львовской области, движение по трассе возобновили. Фото

Ракета упала во двор жилого дома, но не разорвалась Фото: ТРК Перший Західний / Telegram

"Ракета попала во двор жилого дома и разрушила забор. К счастью, в доме никого не было. Дом уцелел", – говорится в сообщении.

На месте работают представители "Львовоблэнерго" – вражеская ракета оборвала линию электропередачи.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, над Львовской областью сегодня силы ПВО сбили девять российских ракет. Кроме того, одна ракета попала в объект критической инфраструктуры, одна упала возле санатория, а еще одна – рядом с автобусной остановкой в Золочевском районе Львовской области, причем не разорвалась. Автомобильное движение в этом месте временно перекрывали.