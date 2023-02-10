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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Неразорвавшаяся ракета упала возле остановки во Львовской области, движение по дороге перекрыли

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По информации Козицкого, жертв и пострадавших в результате сегодняшней атаки во Львовской области нет
По информации Козицкого, жертв и пострадавших в результате сегодняшней атаки во Львовской области нет
Фото: Максим Козицький / Facebook

Одна из российских ракет сегодня упала возле автобусной остановки в Золочевском районе Львовской области, недалеко от села Кизлов. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он уточнил, что ракета не разорвалась. Сотрудники ГСЧС работают над ее обезвреживанием. 

Козицкий отметил, что в месте падения ракеты перекрыто автомобильное движение. Патрульные направляют машины, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в сторону столицы, направляют через Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Позднее Козицкий уточнил, что силы ПВО сбили над Львовской областью девять ракет. 

Одна ракета, отметил он, упала неподалеку от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания.

Есть и попадание в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты.

"Из-за этого, а также из-за ситуации в других областях во Львовской области возможны перебои с электроснабжением",  – отметил глава ОВА. 

По предварительной информации, жертв или пострадавших ни в одном из этих случаев нет.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, благодаря работе сил ПВО, во Львове прилетов не было.

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.

Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Во время массированной атаки 10 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Теги: Львов, пожар, энергетика, Андрей Садовый, Львовская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий, Золочев
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