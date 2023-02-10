Неразорвавшаяся ракета упала возле остановки во Львовской области, движение по дороге перекрыли

По информации Козицкого, жертв и пострадавших в результате сегодняшней атаки во Львовской области нет Фото: Максим Козицький / Facebook

Он уточнил, что ракета не разорвалась. Сотрудники ГСЧС работают над ее обезвреживанием.

Козицкий отметил, что в месте падения ракеты перекрыто автомобильное движение. Патрульные направляют машины, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в сторону столицы, направляют через Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Позднее Козицкий уточнил, что силы ПВО сбили над Львовской областью девять ракет.

Одна ракета, отметил он, упала неподалеку от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания.

Есть и попадание в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты.

"Из-за этого, а также из-за ситуации в других областях во Львовской области возможны перебои с электроснабжением", – отметил глава ОВА.

По предварительной информации, жертв или пострадавших ни в одном из этих случаев нет.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, благодаря работе сил ПВО, во Львове прилетов не было.