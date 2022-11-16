Wiki Truth: запущена инициатива по редактированию страниц русскоязычной Википедии

В проекте отмечают, что социальные сети в России либо заблокированы, либо цензурированы, но для россиян еще открыта русскоязычная Википедия. Этим можно воспользоваться, чтобы донести до них правду о войне в Украине.
"Рядовой гражданин России живет в информационном вакууме: Facebook – заблокирован, Instagram – заблокирован, Twitter – под жесткой цензурой. О российских СМИ и говорить нечего. Но щель все же есть – это русскоязычная Википедия", – говорят в проекте.
Украинские города на страницах русскоязычной Википедии в большинстве выглядят мирными. Это можно увидеть, введя Гугл-поиск запросы типа "Харьков Википедия", "Северодонецк Википедия" и так далее.
На самом деле сейчас многочисленные украинские города выглядят иначе: они опустошены и разрушены войной, отмечают в проекте. Цель инициативы "Украинского свидетеля" – отредактировать страницы русскоязычной Википедии так, чтобы посетители видели, как выглядит Украина после полномасштабного вторжения России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.