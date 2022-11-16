Wiki Truth: запущена инициатива по редактированию страниц русскоязычной Википедии

В проекте отмечают, что социальные сети в России либо заблокированы, либо цензурированы, но для россиян еще открыта русскоязычная Википедия. Этим можно воспользоваться, чтобы донести до них правду о войне в Украине.

"Рядовой гражданин России живет в информационном вакууме: Facebook – заблокирован, Instagram – заблокирован, Twitter – под жесткой цензурой. О российских СМИ и говорить нечего. Но щель все же есть – это русскоязычная Википедия", – говорят в проекте.

Украинские города на страницах русскоязычной Википедии в большинстве выглядят мирными. Это можно увидеть, введя Гугл-поиск запросы типа "Харьков Википедия", "Северодонецк Википедия" и так далее.

На самом деле сейчас многочисленные украинские города выглядят иначе: они опустошены и разрушены войной, отмечают в проекте. Цель инициативы "Украинского свидетеля" – отредактировать страницы русскоязычной Википедии так, чтобы посетители видели, как выглядит Украина после полномасштабного вторжения России.