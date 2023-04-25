"Ярмарка лицемерия". Подоляк прокомментировал председательство Лаврова в ООН

Подоляк считает выступление Лаврова на Совбезе ООН в качестве председателя унижением для организации Фото: president.gov.uа

"Безупречная ярмарка лицемерия. Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальные разрушения... "международным правом". РФ откровенно унижает демократию, свободу, конвенции. И что? Интересно? Вам нравится, когда вас унижают? Россию надо объявить спонсором терроризма и выгнать отовсюду", – написал Подоляк.

Бездоганна ярмарка лицемірства. Лавров головує в РБ ООН, виправдовуючи війну, масові вбивства, тотальні руйнування… «міжнародним правом». Тобто Рф демонстративно принижує демократії, свободу, конвенції. І? Цікаво? Подобається бути приниженими? Росія має бути визнана спонсором… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 25, 2023

24 апреля на заседании Совбеза ООН Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России, высказав ряд обвинений в адрес США. "Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – сказал глава российского МИД.

Целью развязанной войны, среди которых раньше назывались "денацификация" и "демилитаризация" Украины, Лавров назвал "необходимость устранения угрозы безопасности, которую создавали страны НАТО непосредственно на границах РФ, и защитить людей, которых лишили прав".



