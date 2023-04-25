ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ярмарка лицемерия". Подоляк прокомментировал председательство Лаврова в ООН

Подоляк считает выступление Лаврова на Совбезе ООН в качестве председателя унижением для организации
Подоляк считает выступление Лаврова на Совбезе ООН в качестве председателя унижением для организации
Фото: president.gov.uа

Председательство России в Совете Безопасности ООН и выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в качестве председателя с тезисами, оправдывающими войну в Украине, является унижением для ООН. Об этом заявил 25 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Безупречная ярмарка лицемерия. Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальные разрушения... "международным правом". РФ откровенно унижает демократию, свободу, конвенции. И что? Интересно? Вам нравится, когда вас унижают? Россию надо объявить спонсором терроризма и выгнать отовсюду", – написал Подоляк.

24 апреля на заседании Совбеза ООН Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России, высказав ряд обвинений в адрес США. "Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – сказал глава российского МИД.

Целью развязанной войны, среди которых раньше назывались "денацификация" и "демилитаризация" Украины, Лавров назвал "необходимость устранения угрозы безопасности, которую создавали страны НАТО непосредственно на границах РФ, и защитить людей, которых лишили прав".


Контекст:

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "пощечиной международному сообществу". США, Великобритания, Франция и еще несколько стран заявили, что понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле.

5 апреля, уже во время председательства РФ в Совбезе, прошло заседание по теме депортации украинских детей с оккупированных территорий. В итоговой резолюции более 50 стран осудили Россию.

Теги: ООН, Сергей Лавров, оккупация, МИД России, Совет Безопасности ООН, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Не сажайте грецкий орех слишком близко к дому! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки
Не сажайте грецкий орех слишком близко к дому! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (219100)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (91616)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (49492)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (43689)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (27961)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (27202)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (20673)
8
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля (20385)
 
 
 
 