За минувшие сути в Донецкой области от обстрелов погибло девять человек, среди них два ребенка – ОВА

"За 3 июля россияне убили девять мирных жителей Донецкой области: шесть в Славянске, одного в Авдеевке, одного в Бахмуте, одного в Зайцево", – написал глава ОВА.

По его словам, среди погибших двое детей: один в Славянске и один в Зайцево.

Помимо этого, еще 25 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне понесут ответственность за каждое преступление на нашей земле!" – подчеркнул Кириленко.

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