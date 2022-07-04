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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сути в Донецкой области от обстрелов погибло девять человек, среди них два ребенка – ОВА

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Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области
Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

За минувшие сути в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли девять человек. Об этом 4 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 3 июля россияне убили девять мирных жителей Донецкой области: шесть в Славянске, одного в Авдеевке, одного в Бахмуте, одного в Зайцево", – написал глава ОВА.

По его словам, среди погибших двое детей: один в Славянске и один в Зайцево.

Помимо этого, еще 25 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне понесут ответственность за каждое преступление на нашей земле!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Зайцево, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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