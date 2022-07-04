За минувшие сути в Донецкой области от обстрелов погибло девять человек, среди них два ребенка – ОВА

"За 3 июля россияне убили девять мирных жителей Донецкой области: шесть в Славянске, одного в Авдеевке, одного в Бахмуте, одного в Зайцево", – написал глава ОВА.
По его словам, среди погибших двое детей: один в Славянске и один в Зайцево.
Помимо этого, еще 25 человек получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне понесут ответственность за каждое преступление на нашей земле!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.