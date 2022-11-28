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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За ночь РФ выпустила больше 30 снарядов по Днепропетровской области – облсовет

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Oбошлось без жертв среди мирного населения
Oбошлось без жертв среди мирного населения
Фото: Микола Лукашук / Telegram

В ночь с 27 на 28 ноября три общины Никопольского района Днепропетровской области –Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская – были атакованы россиянами с воздуха. Об этом глава областного совета Николай Лукашук 28 ноября сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты били из тяжелой артиллерии и РСЗО, выпустив более 30 снарядов.

По предварительной информации, обошлось без жертв среди мирного населения и серьезных разрушений, но обследование территорий продолжается, отметил Лукашук.

"В других районах Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов. Прошу граждан быть осмотрительными и реагировать на каждый сигнал воздушной тревоги. Возможны повторные ракетные удары", – написал глава облсовета.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

27 ноября, по данным главы областной государственной военной администрации Валентина Резниченко, воздушная тревога в области звучала девять часов. РФ стреляла "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара, пострадали две общины – Червоногригорьевская и Марганецкая.

Теги: Днепропетровская область, РСЗО, армия РФ, артиллерия, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты
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