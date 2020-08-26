За прошлые сутки боевики совершили одну провокацию – штаб ООС

С начала суток 26 августа нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в штабе ООС.

Пророссийские боевики один раз выстрелили в сторону украинских военных Фото: EPA (архив)

В течение 25 августа на Донбассе был зафиксирован один факт нарушения перемирия со стороны боевиков. Двое украинских военнослужащих подорвались на мине. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной на странице в Facebook.

По данным штаба, вблизи хутора Вольный пророссийские наемники выстрелили в сторону украинских военных из автоматического станкового гранатомета.

"Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет", – заявили в штабе.

В то же время 25 августа, вероятно, на мине ПОМ-2 подорвались двое военнослужащих ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В штабе отметили, что их состояние оценивается как удовлетворительное. "Угрозы для жизни военнослужащих нет", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток "на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", заявили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.