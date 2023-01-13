ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки зафиксировано больше двадцати ракетных и авиаударов по Украине. Только на Донбассе ВСУ отбили 16 атак – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Армия РФ нанесла пять ракетных и 18 авиаударов
Армия РФ нанесла пять ракетных и 18 авиаударов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки армия России 52 раза обстреляла из ракетных систем залпового огня позиции украинской армии и гражданскую инфраструктуру. Об этом говорится в оперативной сводке, которую Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 января опубликовал в Facebook.

Кроме того, оккупанты нанесли пять ракетных и 18 авиаударов, говорится в сообщении. ВСУ отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктах в Луганской и Донецкой областях.

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Большая Новоселка Донецкой области", – информируют в Генштабе.

На северском и слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб в Харьковской области.

На купянском направлении под огонь россиян попали Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На бахмутском направлении были атакованы Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное в Донецкой области.

"На запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка и Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйполе, Зализнычне, Гуляйпольское, Червоне, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Оехов и Камянское в Запорожской области. На херсонском направлении под минометный огонь и обстрел из артиллерии, в частности, попали Антоновка и Херсон", – говорится в оперативной сводке.

В Генштабе подчеркнули, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают перемещения в приграничных с Украиной районах.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid038HiwcDrZ8W2QBvtQQyJHcsbf6Dbdp845ECjqigM1kvCWN3phH3QGB3PJ2b8Xiw9gl

Контекст:

По данным Генштаба, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения армии России. Пять воздушных ударов сил обороны пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов, говорится в сообщении. ВСУ за последние сутки сбили российский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Россия готовится к новой массированной ракетной атаке по Украине, сообщила 11 января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

В Государственной пограничной службе Украины заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Теги: Луганская область, Донецкая область, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter СМИ
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (255527)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (184692)
3
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (145499)
4
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (144549)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (72877)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (55929)
7
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (44115)
8
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (41213)
 
 
 
 