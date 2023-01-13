За сутки зафиксировано больше двадцати ракетных и авиаударов по Украине. Только на Донбассе ВСУ отбили 16 атак – Генштаб

Кроме того, оккупанты нанесли пять ракетных и 18 авиаударов, говорится в сообщении. ВСУ отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктах в Луганской и Донецкой областях.

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Большая Новоселка Донецкой области", – информируют в Генштабе.

На северском и слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб в Харьковской области.

На купянском направлении под огонь россиян попали Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На бахмутском направлении были атакованы Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное в Донецкой области.

"На запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка и Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйполе, Зализнычне, Гуляйпольское, Червоне, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Оехов и Камянское в Запорожской области. На херсонском направлении под минометный огонь и обстрел из артиллерии, в частности, попали Антоновка и Херсон", – говорится в оперативной сводке.

В Генштабе подчеркнули, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают перемещения в приграничных с Украиной районах.