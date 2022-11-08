За сутки погибли три мирных жителя Донецкой области, ранены семь – ОВА

"Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех человек, убитых россиянами во время оккупации – в Ямполе", – написал он.

Еще семь жителей области за сутки получили ранения: в Бахмуте, Красногоровке, Соледаре и Угледаре.

Всего с начала российского вторжения, по данным ОВА, в регионе погибли 1171 человек, ранены 2555. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В управлении ГСЧС Донецкой области опубликовали фото последствий российского обстрела Лимана утром 7 ноября. Угол девятиэтажного жилого дома разрушен с 1-го по 8-й этаж, вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь и эвакуировали женщину, бывшую в доме. О пострадавших не сообщается.