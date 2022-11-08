За сутки погибли три мирных жителя Донецкой области, ранены семь – ОВА

"Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех человек, убитых россиянами во время оккупации – в Ямполе", – написал он.
Еще семь жителей области за сутки получили ранения: в Бахмуте, Красногоровке, Соледаре и Угледаре.
Всего с начала российского вторжения, по данным ОВА, в регионе погибли 1171 человек, ранены 2555. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В управлении ГСЧС Донецкой области опубликовали фото последствий российского обстрела Лимана утром 7 ноября. Угол девятиэтажного жилого дома разрушен с 1-го по 8-й этаж, вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь и эвакуировали женщину, бывшую в доме. О пострадавших не сообщается.
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.