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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки погибли три мирных жителя Донецкой области, ранены семь – ОВА

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Донецкую область россияне обстреливают ежедневно
Донецкую область россияне обстреливают ежедневно
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

За 7 ноября из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли трое гражданских: в Бахмуте и Красногоровке. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех человек, убитых россиянами во время оккупации – в Ямполе", – написал он.

Еще семь жителей области за сутки получили ранения: в Бахмуте, Красногоровке, Соледаре и Угледаре. 

Всего с начала российского вторжения, по данным ОВА, в регионе погибли 1171 человек, ранены 2555. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В управлении ГСЧС Донецкой области опубликовали фото последствий российского обстрела Лимана утром 7 ноября. Угол девятиэтажного жилого дома разрушен с 1-го по 8-й этаж, вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь и эвакуировали женщину, бывшую в доме. О пострадавших не сообщается. 

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02Ja5qikiCME1mXS2XTiuZ9jMP8yqTbHgCJsgoyLSi6ox4Cdr59eP61DCo5QMAgpgEl

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, Лиман, раненые, Ямполь, Соледар, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
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