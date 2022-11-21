За сутки россияне ранили трех гражданских в Донецкой области – ОВА

Он уточнил, что двое гражданских были ранены в Бахмуте и еще один – в селе Константиновка.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил он.
Всего с 24 февраля в области погибло 1216 человек, ранено – 2616.
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.