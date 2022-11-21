За сутки россияне ранили трех гражданских в Донецкой области – ОВА

Всего с 24 февраля в Донецкой области погибло 1216 человек, ранено – 2616 Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Он уточнил, что двое гражданских были ранены в Бахмуте и еще один – в селе Константиновка.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил он.

Всего с 24 февраля в области погибло 1216 человек, ранено – 2616.