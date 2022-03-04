Геращенко – Западу: Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет!

"Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолетами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ", – призвал Геращенко.

Он считает, что украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО.

"Иначе, если россияне получат полное превосходство в воздухе, нам будет гораздо труднее защитить вашу и нашу свободу. Не медлите! Каждый день, каждый час на счету! Танки и БТР нам не нужны. У нас достаточно трофейных", – подчеркнул Геращенко.