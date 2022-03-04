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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Геращенко – Западу: Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет!

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Украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО, убежден Геращенко
Украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО, убежден Геращенко
Фото: opk.com.ua

Западные государства должны обеспечить украинскую армию новейшим оружием, включая систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что Украина выступает щитом Европы от оккупационных войск России, а российские ракеты продолжают массированные обстрелы территории нашего государства.

"Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолетами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ", – призвал Геращенко.

Он считает, что украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО.

"Иначе, если россияне получат полное превосходство в воздухе, нам будет гораздо труднее защитить вашу и нашу свободу. Не медлите! Каждый день, каждый час на счету! Танки и БТР нам не нужны. У нас достаточно трофейных", – подчеркнул Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4883826998370775

Контекст:

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России. Но в США заявили, что это "не лучшая идея".

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО. 

Если Запад не в состоянии назвать срок, когда он может закрыть небо Украины от вражеских самолетов и артиллерии, он мог бы предоставить самолеты, чтобы украинцы могли на своей земле отвечать агрессору, но пока не делается даже этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 марта.

Теги: Россия, НАТО, оружие, самолет, ПВО, Антон Геращенко, артиллерия, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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