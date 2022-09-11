Зеленский: Наши бойцы героически сдержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке

Зеленский: Сегодня ваши действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг – в панике Фото: president.gov.ua

"Сегодня – 200 дней нашего сопротивления. Нашей борьбы. Нашей отечественной войны. За свободу, за независимость, за право быть. За эти 200 дней нам немало удалось, но самое важное, а потому самое трудное – впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди. И кому сейчас труднее всего, потому что они делают самое важное. Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы – свободные. Несокрушимые, а потому мы – независимые. Наши бойцы, которые героически сдержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. Во всех направлениях, но двигаясь только в одном – вперед и к победе", – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что все временно оккупированные территории Украины будут освобождены от российских оккупантов.

"Сегодня ваши действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг – в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас. Это непростой путь – к победе. Но мы уверены: он вам по силам. Вы выйдете на нашу границу, на все участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сверкают глаза наших людей и пяты оккупантов. Они назовут это "жестами доброй воли". Мы назовем это победой", – заявил Зеленский.