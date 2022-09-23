Зеленский озвучил суточные потери ВСУ в войне против России

По его словам, оценки потерь за сутки проводятся, но они примерные. Известно, что противник теряет почти в пять раз больше людей.
"Это около 50 человек в день. Но это не точная цифра, потому что мы не знаем, сколько [украинских] солдат и гражданских остаются на этой территории. В общей сложности на войне погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", – сказал президент.
Зеленский акцентировал внимание на том, что это позиция Вооруженных сил Украины – не тиражировать количество убитых и раненых защитников.
"Самый главный вопрос здесь, я считаю, – это точность. У меня эти данные есть, я их получаю, мне они предоставляются. Но нельзя играть с таким, потому что речь идет о человеческих жизнях", – продолжил он.
Президент отметил, что понимать точные цифры трудно из-за большой территории под оккупацией и значительного количества пленных.
"Например, оккупанты заходили в маленькое село, мы получали расчет, что 300 человек схвачены, и мы считаем, что они в плену. А потом мы заходим в Изюм Харьковской области... а там могила с несколькими сотнями жителей и десятками военных. При такой ситуации зафиксировать общую цифру невозможно", – добавил он.
Украину защищают более 1 млн человек, сообщил 8 июля министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".
22 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих.