Зеленский озвучил суточные потери ВСУ в войне против России

По его словам, оценки потерь за сутки проводятся, но они примерные. Известно, что противник теряет почти в пять раз больше людей.

"Это около 50 человек в день. Но это не точная цифра, потому что мы не знаем, сколько [украинских] солдат и гражданских остаются на этой территории. В общей сложности на войне погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", – сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на том, что это позиция Вооруженных сил Украины – не тиражировать количество убитых и раненых защитников.

"Самый главный вопрос здесь, я считаю, – это точность. У меня эти данные есть, я их получаю, мне они предоставляются. Но нельзя играть с таким, потому что речь идет о человеческих жизнях", – продолжил он.

Президент отметил, что понимать точные цифры трудно из-за большой территории под оккупацией и значительного количества пленных.

"Например, оккупанты заходили в маленькое село, мы получали расчет, что 300 человек схвачены, и мы считаем, что они в плену. А потом мы заходим в Изюм Харьковской области... а там могила с несколькими сотнями жителей и десятками военных. При такой ситуации зафиксировать общую цифру невозможно", – добавил он.