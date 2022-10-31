Зеленский: В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений. Но дефицит генерации все еще сохраняется

Зеленский попросил быть внимательными и осторожными на дорогах как пешеходов, так и водителей Фото: president.gov.ua

"В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений – удалось восстановить техническую возможность снабжения энергией после тех российских ударов, которые произошли в течение недели. Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться", – сказал Зеленский.

Он призвал быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток.

"Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, по поводу необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых", – сказал президент.

Он отметил, что не менее важно, чтобы добросовестное отношение было и у водителей – им стоит теперь не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.

"И, кстати, хочу сегодня поздравить всех украинских автомобилистов – не только гражданских, но и военных – с Днем автомобилиста и дорожника. Обычно вам желают хорошего пути. А я знаю, что этот наш с вами путь хоть и нелегкий, но точно ведет к нашей общей победе", – добавил президент.

В Украине на многих дорогах в последнее время отключается или минимизируется освещение для экономии электроэнергии.