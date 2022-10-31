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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений. Но дефицит генерации все еще сохраняется

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Зеленский попросил быть внимательными и осторожными на дорогах как пешеходов, так и водителей
Зеленский попросил быть внимательными и осторожными на дорогах как пешеходов, так и водителей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с просьбой быть внимательными на дорогах в темное время суток. Его вечернее обращение 30 октября опубликовал Офис президента.

"В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений – удалось восстановить техническую возможность снабжения энергией после тех российских ударов, которые произошли в течение недели. Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться", – сказал Зеленский.

Он призвал быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток.

"Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, по поводу необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых", – сказал президент.

Он отметил, что не менее важно, чтобы добросовестное отношение было и у водителей – им стоит теперь не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.

"И, кстати, хочу сегодня поздравить всех украинских автомобилистов – не только гражданских, но и военных – с Днем автомобилиста и дорожника. Обычно вам желают хорошего пути. А я знаю, что этот наш с вами путь хоть и нелегкий, но точно ведет к нашей общей победе", – добавил президент.

В Украине на многих дорогах в последнее время отключается или минимизируется освещение для экономии электроэнергии.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

"Укрэнерго" начала вынужденные отключения электричества в стране. Украинцев призвали экономить электроэнергию. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

Теги: автомобили, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение света, Владимир Зеленский, война России против Украины, дороги, инфраструктура, энергосистема
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