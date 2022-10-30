Часть Ровно осталась без света из-за аварийного отключения электроэнергии – мэр

"ЧАО "Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада ООО "Ровнооблэнерго" работает", – написал Третяк.

Он попросил всех, у кого есть электричество, уменьшить потребление электроэнергии до минимума, чтобы поддержать энергосистему.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

"Укрэнерго" начала вынужденные отключения электричества в стране. Украинцев призвали экономить электроэнергию. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.