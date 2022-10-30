Два утра подряд в Украине нет необходимости в аварийных отключениях, но впереди вечер воскресенья – "Укрэнерго"

Необходимости в ограничении потребителей нет благодаря экономному отношению украинцев к использованию электричества, сообщили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Необходимости в ограничении потребителей не возникло из-за того, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже, что также замедлило рост потребления. В субботу вечером мы также увидели, что украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии. В частности, в часы пиковой нагрузки потребление в Киеве снизилось на 6,2%, в Киевской области – на 3,3%. Также уменьшилось потребление в Черкасской – на 17,8%, в Харьковской – на 7,0%, Черниговской – на 5,9%", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Пресс-служба энергокомпании поблагодарила украинцев за участие в "борьбе на энергетическом фронте". Экономное отношение граждан к потреблению электроэнергии помогает поддерживать устойчивую работу энергосистемы страны, добавили в "Укрэнерго".

"Впереди вечер воскресенья, во время которого есть риск возникновения необходимости применения ограничений. Пожалуйста, готовясь к следующей рабочей неделе, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите использование стиральных машин, бойлеров и обогревателей на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", – призвали в компании граждан.