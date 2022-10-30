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Два утра подряд в Украине нет необходимости в аварийных отключениях, но впереди вечер воскресенья – "Укрэнерго"

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Необходимости в ограничении потребителей нет благодаря экономному отношению украинцев к использованию электричества, сообщили в "Укрэнерго"
Необходимости в ограничении потребителей нет благодаря экономному отношению украинцев к использованию электричества, сообщили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей два утра подряд – 29-го и 30 октября, проинформировала пресс-служба компании.

"Необходимости в ограничении потребителей не возникло из-за того, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже, что также замедлило рост потребления. В субботу вечером мы также увидели, что украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии. В частности, в часы пиковой нагрузки потребление в Киеве снизилось на 6,2%, в Киевской области – на 3,3%. Также уменьшилось потребление в Черкасской – на 17,8%, в Харьковской – на 7,0%, Черниговской – на 5,9%", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Пресс-служба энергокомпании поблагодарила украинцев за участие в "борьбе на энергетическом фронте". Экономное отношение граждан к потреблению электроэнергии помогает поддерживать устойчивую работу энергосистемы страны, добавили в "Укрэнерго".

"Впереди вечер воскресенья, во время которого есть риск возникновения необходимости применения ограничений. Пожалуйста, готовясь к следующей рабочей неделе, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите использование стиральных машин, бойлеров и обогревателей на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", – призвали в компании граждан.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02uNPe7SHsUBJ9MgtguB1HWXsMqDnZgcBcei35PWCZStsPtWSqSpQqWHud4eTUWsKrl

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Зеленский сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. Украинцев призвали экономить электроэнергию. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

На этой неделе компания "Укрэнерго" вводила, в частности, в Киеве и области "беспрецедентные экстренные ограничения", которые не соответствовали заявленным ранее графикам. В компании предупредили, что в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, Киевская область, электроэнергия, электроснабжение, Черкасская область, война России против Украины, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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