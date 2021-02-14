Адвокат Трампа рассказал, что получил около 100 угроз убийством, пока защищал экс-президента

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин пожаловался, что пока он защищал Трампа по делу об импичменте, на его дом напали неизвестные. Они оставили на доме надпись "предатель".

На дом Майкла ван дер Вина, одного из адвокатов 45-го президента США Дональда Трампа, напали неизвестные. Об этом сообщает The Hill.

По словам адвоката, ему разбили окна в доме, нанесли надписи краской из баллончика. По данным СМИ, это была надпись "предатель". Кроме того, под его адвокатского бюро пришла группа демонстрантов, которые называли адвоката фашистом.

Ван дер Вин также сообщил, что пока шло разбирательство по Трампу, адвокат получил около сотни угроз убийством.

Адвокат защищал Трампа по делу об импичменте, который грозил экс-президенту из-за событий 6 января. Тогда Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Палата представителей выдвинули Траму обвинение в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.