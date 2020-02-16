Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным в болгарской тюрьме – СМИ

Власти Болгарии отказали адвокатам главы Херсонского облсовета Владислава Мангера во встрече в тюрьме с фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексеем Левиным, утверждают источники ZN.UA в СБУ.

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались 16 февраля попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с находящимся там фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексеем Левиным.

Об этом со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщает ZN.UA.

Собеседники издания подчеркнули, что свидания адвокатам добиться не удалось, потому что власти Болгарии отказали им в этом.

"Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием", – пишет ZN.UA.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Левина арестовали на 40 дней. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.