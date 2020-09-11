Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Глава белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар и писательница Светлана Алексиевич написали обращение к международным организациям, в котором напомнили о преследовании журналистов в Беларуси.

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию. Об этом говорится в обращении, обнародованном 10 сентября на страницах французской газеты Le Monde.

Его подписали, помимо Алексиевич, глава белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

В статье говорится о репрессиях в отношении независимых журналистов и СМИ в Беларуси.

"Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить миссию наблюдателей, чтобы засвидетельствовать преследование журналистов", – говорится в заявлении.

Авторы обращения также призвали ОБСЕ включить свободу прессы в список приоритетных тем в предложении о посредничестве в урегулировании кризиса.

"Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Беларуси в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ", – говорится в документе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.