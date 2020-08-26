Писательница Алексиевич: Единственный человек, которого сейчас слушает Лукашенко, – это Путин

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич считает, что Беларуси необходима помощь мирового сообщества, в том числе России. Такое мнение писательница выразила 26 августа в комментарии белорусскому порталу TUT.BY.
На вопрос, каким она видит дальнейшее развитие событий, Светлана Алексиевич ответила, что мир должен помочь Беларуси заставить Лукашенко говорить.
"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным [Владимиром, президентом России]. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой", – сказала она.
Алексиевич уточнила, что координационный совет вряд ли повлияет на Лукашенко в одиночку.
"К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь", – резюмировала писательница.
Следственный комитет Беларуси 26 августа допросил Алексиевич в качестве свидетеля по делу о создании координационного совета оппозиции. Допрос длился около 40 минут.
Алексиевич – одна из семи членов президиума координационного совета.
По делу о создании координационного совета уже допросили других членов президиума совета, в частности адвоката Максима Знака и сотрудника Минского тракторного завода Сергея Дылевского. Юриста Лилию Власову вызвали на допрос 24 августа в 15.00. Сегодня стало известно, что соратницу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Марию Колесникову вызвали на допрос в Следком в качестве свидетеля в четверг, 27 августа.
Члена координационного совета и доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову перевели 24 августа в изолятор временного содержания в переулке Окрестина в Минске.
Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила Ковальковой и Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняли участие более 100 тыс. протестующих.
По информации белорусского правозащитного центра "Весна", в Беларуси началась вторая волна задержаний участников протеста. Так, 25 августа в разных городах страны задержали около полусотни человек и составили около 100 протоколов об административных нарушениях, сообщил Сыс.
18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.
Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.
Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.