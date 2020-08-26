Писательница Алексиевич: Единственный человек, которого сейчас слушает Лукашенко, – это Путин

Мир, в том числе и Россия, должен помочь Беларуси заставить президента страны Александра Лукашенко говорить, считает писательница Светлана Алексиевич. По ее словам, сейчас Лукашенко разговаривает только с президентом России Владимиром Путиным.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич считает, что Беларуси необходима помощь мирового сообщества, в том числе России. Такое мнение писательница выразила 26 августа в комментарии белорусскому порталу TUT.BY.

На вопрос, каким она видит дальнейшее развитие событий, Светлана Алексиевич ответила, что мир должен помочь Беларуси заставить Лукашенко говорить.

"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным [Владимиром, президентом России]. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой", – сказала она.

Алексиевич уточнила, что координационный совет вряд ли повлияет на Лукашенко в одиночку.

"К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь", – резюмировала писательница.

Следственный комитет Беларуси 26 августа допросил Алексиевич в качестве свидетеля по делу о создании координационного совета оппозиции. Допрос длился около 40 минут.