Арахамия ответил на обвинения Гарибашвили угрозой опубликовать банковские трансакции грузинских чиновников

По его словам, не только Украина, но и весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой "полна агентами России", – ключевая задача.
"Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и трансакции его ближайшего окружения", – написал Арахамия, добавив, что, к сожалению, в Грузии расследовать это будет некому, потому что "рука руку моет".
12 марта Гарибашвили в интервью телекомпании Imedi заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, публично поддержавший протесты грузинского населения против проекта закона об "иноагентах", хочет, чтобы в Грузии "что-то произошло".
В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что грузинские власти "не там ищут врага" и повторяют тезисы российской пропаганды.
7–8 марта участники митингов в Тбилиси и других городах требовали отзыва законопроекта об "иноагентах". В столкновениях с полицией были задержаны 133 протестующих.
10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.
В феврале 2023 года Гарибашвили заявил, что Украина добивается открытия Грузией "второго фронта" против России и якобы организовала "очень много провокаций".
Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта поблагодарил за украинские флаги участников акций протеста, которые начались в Грузии после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах".
После этого Гарибашвили заявил, что Зеленский причастен к "деструктивной акции" и "хочет, чтобы что-то произошло". Он обвинил и других украинских политиков в заинтересованности в перевороте в Грузии и назвал их "какими-то неудачниками".
Кроме этого, вице-спикер парламента Грузии Георгий (Гия) Вольский 10 марта заявил, что в страну в дни протестов прибыли из Украины "бойцы" экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы не дать "убрать этот революционный процесс из повестки дня" и способствовать гражданской войне, сообщало For.ge.