Арахамия ответил на обвинения Гарибашвили угрозой опубликовать банковские трансакции грузинских чиновников

По его словам, не только Украина, но и весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой "полна агентами России", – ключевая задача.

"Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и трансакции его ближайшего окружения", – написал Арахамия, добавив, что, к сожалению, в Грузии расследовать это будет некому, потому что "рука руку моет".

12 марта Гарибашвили в интервью телекомпании Imedi заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, публично поддержавший протесты грузинского населения против проекта закона об "иноагентах", хочет, чтобы в Грузии "что-то произошло".

В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что грузинские власти "не там ищут врага" и повторяют тезисы российской пропаганды.

7–8 марта участники митингов в Тбилиси и других городах требовали отзыва законопроекта об "иноагентах". В столкновениях с полицией были задержаны 133 протестующих.

10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.