Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса

"В понедельник, 10 апреля, президент подписал закон, который прекращает действие режима чрезвычайной ситуации национального масштаба, связанного с пандемией COVID-19", – сказано в сообщении.

20 марта Байден также подписал закон о раскрытии всей возможной информации о происхождении COVID-19.

Режим чрезвычайной ситуации в США на фоне эпидемии коронавируса ввел в марте 2020 года 45-й президент Дональд Трамп.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 762,2 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло из-за болезни почти 6,9 млн человек.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки из лаборатории.

В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.