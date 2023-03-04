Байден перенес операцию по удалению карциномы, вся раковая ткань была успешно удалена – врач

"16 февраля в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида президенту удалили новообразование кожи на груди в рамках комплексной оценки состояния его здоровья. Эту ткань отправили на традиционную биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое образование было базально-клеточной карциномой. Вся раковая ткань была успешно удалена. [...] Дальнейшее лечение не требуется", – говорится в письме.
Доктор отметил, что поражения базальноклеточной карциномы не склонны к распространению или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных раковых заболеваниях кожи, таких как меланома или плоскоклеточная карцинома.
"Однако они могут увеличиваться в размерах, что приводит к более серьезной проблеме, а также к дополнительным проблемам при хирургическом удалении. Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей постоянной комплексной медицинской помощи", – заявил врач.
Предыдущие выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.
16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.
6 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден может объявить о решении относительно участия в президентских выборах 2024 года в начале 2023 года. Спикер отметила, что сам Байден уже говорил о намерении баллотироваться. "Президент намерен баллотироваться и собирается поговорить об этом со своей семьей и, вероятно, примет решение в начале следующего года", – заявила она.
В февраля 2023 года Байден прошел полное медицинское обследование в рамках подготовки к выборам в 2024 году. Врачи пришли к выводу, что состояние здоровья действующего президента позволяет ему и дальше выполнять работу президента.