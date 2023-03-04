Байден перенес операцию по удалению карциномы, вся раковая ткань была успешно удалена – врач

"16 февраля в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида президенту удалили новообразование кожи на груди в рамках комплексной оценки состояния его здоровья. Эту ткань отправили на традиционную биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое образование было базально-клеточной карциномой. Вся раковая ткань была успешно удалена. [...] Дальнейшее лечение не требуется", – говорится в письме.

Доктор отметил, что поражения базальноклеточной карциномы не склонны к распространению или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных раковых заболеваниях кожи, таких как меланома или плоскоклеточная карцинома.

"Однако они могут увеличиваться в размерах, что приводит к более серьезной проблеме, а также к дополнительным проблемам при хирургическом удалении. Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей постоянной комплексной медицинской помощи", – заявил врач.