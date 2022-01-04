Белковский: В лице Байдена Путин видит старого дедушку Леонида Ильича

"В лице Байдена Владимир Владимирович видит такого старого дедушку Леонида Ильича. То есть более высокопоставленного офицера, чем он сам. Я не намекаю на то, что Байден как-то связан со спецслужбами. Слово "офицер" здесь используется в более широком смысле. Да и сам Путин, как он доводил до своих соратников после встречи в Женеве, полагает, что Байден очень хорошо владеет вопросом и с ним можно разговаривать, он идеологически не зашорен и это лучший из тех президентов США, с которыми удалось иметь дело", – сказал Белковский.

Он отметил, что за последние 20 лет взаимоотношения РФ с США существенно изменились.

"Сама ситуация совершенно другая. 20 лет назад США и Россия собирались дружить, Россия собиралась вообще вступать в НАТО, это обсуждалось в ходе первого визита Владимира Путина в США 20 лет назад – в ноябре 2001 года. Но с тех пор-то уже рассорились, обстановка стала плохая. И с тех пор, как она стала плохая, Байден – лучший из плохих", – подчеркнул Белковский.

Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль. Читайте полную версию интервью

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