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Блинкен призвал Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО

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Блинкен провел телефонный разговор с Фиданом 5 июля
Блинкен провел телефонный разговор с Фиданом 5 июля
Фото: EPA

Генеральный секретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер по итогам телефонного разговора Блинкена с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 5 июля.

Блинкен провел беседу с Фиданом, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в Альянс сейчас. Соединенные Штаты и Турция имеют давние и глубокие двусторонние связи в области обороны, и сохранение оперативной совместимости Турции с НАТО остается приоритетом", – заявил Миллер.

Они также обсудили важность расширения Черноморской зерновой инициативы.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобрила заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

В Турции заявили, что не одобрят членство Швеции в НАТО, если та не выдаст "террористов" по ее запросу. Швеция дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

4 июня в Стамбуле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней сессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Турция, НАТО, Швеция, Энтони Блинкен, саммит НАТО, Хакан Фидан
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