Британия приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом

Китай нарушает свои международные обязательства, навязывая Гонконгу новый закон о нацбезопасности, заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. В Китае в ответ обвинили Великобританию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Великобритания приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом из-за закона о национальной безопасности Гонконга, который приняли в Китае. Об этом 20 июля заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает BBC.

Глава МИД сообщил, что действие соглашения будет приостановлено, пока официальный Лондон не убедится в том, что законом о нацбезопасности Гонконга не будут злоупотреблять по отношению к лицам, которых экстрадируют из Великобритании в Гонконг.

Китай нарушает свои международные обязательства, навязывая Гонконгу новый закон о нацбезопасности, заявил Рааб.

В Китае в ответ обвинили Великобританию во вмешательстве во внутренние дела страны и заявили, что соблюдают все правила международного законодательства.

В Британии опасаются, что договор об экстрадиции может быть использован Пекином для преследования политически неугодных лиц.

Соглашение об экстрадиции между Великобританией и Гонконгом действует более 30 лет. Согласно ему, если жителя Гонконга подозревают в нарушении закона на британской территории, Великобритания может просить об его экстрадиции, и наоборот.

До этого такие же решения приняли Канада и Австралия. США и Евросоюз тоже рассматривают возможность приостановить договоры об экстрадиции.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге. Закон был принят единогласно. На его обсуждение ушло 15 минут. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал его в тот же день, а в 23.00 по местному времени (18.00 по Киеву) он вступил в силу.

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.