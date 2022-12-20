Бывший спичрайтер Путина Галлямов рассказал о процессе написания речей для него и о том, требовал ли Путин переписывать тексты

Галлямов уточнил, что писал тексты публичных выступлений Путина в 2000–2001 годах, когда тот "только пришел", и в 2008–2010 годах, когда Путин был премьер-министром.
"Я тогда [в 2000 году] совсем молодой был. Я на низовой должности у него поработал, тоже в референтуре, тоже тексты выступлений публичных. Потом я ушел, и в 2008–2010-м, когда он пересел в кресло премьер-министра, я опять к нему вернулся. В общей сложности я тексты ему писал три года", – добавил спичрайтер.
Галлямов, сравнивая Путина с предшественником, выразил мнение, что действующий глава Кремля "гораздо более свободно общается", чем первый президент РФ Борис Ельцин..
"Ельцин зачитывал тексты от и до. Путин большую часть текстов, которые мы ему писали, заранее не читал даже. Он просто выходил, начиналось совещание... Вернее, ему давали в машину. Так что, скорее всего, в машине он просматривал. Может быть, иногда просматривал, иногда – нет", – говорит он..
По наблюдениям политтехнолога, Путин иногда начинал читать "прямо с листа".
"И дальше у него по ходу дела если возникали мысли, то видно: он сначала читает, потом поднимает глаза и начинает что-то от себя говорить. Сказал какую-то мысль, добавил, потом вернулся к тексту и дальше продолжил", – описал Галлямов.
По словам спичрайтера, с ключевыми текстами, такими как послание Федеральному собранию РФ, глава России работает заранее, высказывая свои соображения и поясняя авторам, что он "считает нужным сказать это и это".
Галлямов подчеркнул, что спичрайтеры работают в контакте с представителями разных ведомств, фактуру для выступлений Путина дает весь государственный аппарат. Если готовится выступление, к примеру, на совещании по развитию нефтепереработки, то подключается профильное министерство, у референтов также есть право запросить материалы у "любой компании" – у "Газпрома", у "Роснефти".
"То есть работает в целом большой аппарат. Но все это сходится у спичрайтеров на столе. И спичрайтер это стыкует с тем, что он [Путин] уже заранее высказал. Если он заранее никаких мыслей не высказал, то спичрайтеры, исходя из своих собственных представлений о том, что тут важно, вместе с профильным ведомством, которое отвечает за развитие отрасли, пишут тот текст, который считают нужным", – объяснил он технологию.
Готовый текст российский лидер зачитывает, а если во время выступления считает нужным что-то добавить, то добавляет, говорит политтехнолог.
"Путин не сильно заморачивался по поводу текста. То есть он достаточно свободно с текстом общается. [Экс-президент РФ, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий] Медведев, например, другой. Я спичрайтером у Медведева не работал, но мои коллеги работали, когда я был в правительстве. Они говорили, что он все тексты, даже проходные, заранее просматривает, вносит свои правки. Чтобы Медведев, заранее с текстом не будучи знакомым, начал публичное мероприятие, – такое если и бывало, то крайне редко", – утверждает спичрайтер.
Галлямов поделился догадкой, почему у Путина и Медведева такое разное отношение к текстам.
"Медведев же был, что называется, номинал, то есть кресло занимал, но, в принципе, понимал, что не он главный. И поэтому его возможности принимать реальные решения были ограничены. А возможности Путина принимать реальные решения были не ограничены ничем и никем. Поэтому Путин к словам относился так себе", –.высказался он.
По версии политтехнолога, для Путина слова "вторичны по отношению к реальному делу", а для Медведева, поскольку у него "реального дела не было", только слова и оставались.
"И поэтому он к словам относился очень ответственно и по этому поводу, так сказать, переживал. И это надо иметь в виду, когда мы читаем то, что Медведев сейчас пишет", – указал спичрайтер.
При этом с Путиным, по словам Галлямова, он сам никогда тет-а-тет не общался.
"Бывал на множестве совещаний: как закрытых, так и открытых. Я десятки раз лицезрел вблизи, как он работает, но лично... Я же не был никогда начальником референтуры. В принципе, право общаться с ним лично есть только у начальника референтуры. Я был первоначально в Кремле младшим сотрудником, потом, в Белом доме, – старшим сотрудником. И тем не менее я не был первым номером", – сказал он.
Бацман спросила, помнит ли Галлямов в своей практике случаи, когда Путин возвращал ему написанный текст со словами вроде: "Что вы фигню пишете? Перепишите".
"Нет. Во-первых, невозможно сказать, что я написал этот текст. Это всегда плод коллективного творчества. Всегда в написании текста участвовало несколько человек. Это гарантировало, что не просочится какая-то ошибка и что текст будет выверенным, взвешенным. Поэтому я участвовал в написании множества речей, но не было ни одного текста, который я написал, и после меня его никто не видел, он ушел к Путину – и Путин его зачитал. Такого в принципе не бывает. Это коллективное творчество", – ответил спичрайтер.
По его воспоминаниям, Путин свои пожелания к речам обязательно излагал, но такого, чтобы возвращал текст "со злости", политтехнолог не помнит.
"Бывало [что приходилось дорабатывать текст согласно ремаркам Путина] неоднократно. Но повторюсь: без гнева, без "что за ерунда". Просто референтура ерунду не пишет, поэтому не было повода", – заявил он.
Бацман заметила, что судя по тому, что лидер страны-оккупанта зачитывает в последнее время, референтура ему пишет "полную ерунду, ужасную".
"В последнее время – да, к сожалению. Но это не проблема референтуры – это проблема его личного политического выбора. Он сделал политический выбор и идет совершенно не в том направлении, в каком нужно. И его, что называется, уже несет. Поэтому там сейчас действительно много ерунды", – согласился Галлямов.
Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью
В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Затем переехал в Москву, где был принят на работу заместителем управляющего делами президента РФ Бориса Ельцина. Как вспоминал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев, против этого назначения выступал руководитель администрации Ельцина Анатолий Чубайс.
В 1997–1998 годах Путин был заместителем руководителя администрации президента, затем до 1999 года возглавлял Федеральную службу безопасности.
После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета безопасности в августе 1999 года Путин возглавил правительство РФ. По мнению вице-президента компании ЮКОС, миллиардера Леонида Невзлина выбором на роль "преемника" Ельцина Путин обязан миллиардеру Роману Абрамовичу.
31 декабря 1999 года Путин стал и.о. президента РФ и с тех пор остается при власти. В 2000 году он впервые победил на выборах президента, затем избирался еще три раза. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.